沪综指周五收低 终止五连涨

路透北京8月10日电---中国股市沪综指周五微幅收低,终止此前连续五天涨势.日间中国公布明显逊於预期的7月进出口和信贷数据,加重经济基本面忧虑,但同时也加大了政策宽松预期,令股指呈现盘中拉锯格局.

分析人士认为,本周出台的数据显示经济仍未企稳,投资者在失望之余也在盼望政策进一步宽松;但大盘连涨已令反弹动能消耗大半,短线2,200点一线仍面临较强压力.

沪综指.SSEC收报2,168.814点,跌5.288点或0.24%.但全周累计收高1.69%,创逾两个月来最大单周涨幅.今日上海A股成交额降至608亿元人民币,上日为651亿元.

中邮证券策略分析师程毅敏称,数据好的一方面是通胀持续回落至低点,但隐忧在於工业增加值和出厂价格滑落,同时观察到企业去库存仍在持续且势头较急,对中上游企业盈利形成较大压力,後期来看并不乐观.

"目前看到经济还是处於下行通道,可能要等三季度数据出来,至少看到经济数据走平,市场才能判断基本面企稳的结论."他并认为,技术上看本轮反弹高度不可能超过2,250点.

海关数据显示,中国7月出口同比增长1.0%,创六个月来最低,大幅逊於路透调查中值8.6%;进口同比增长4.7%,为三个月来最低,亦远逊於预期的7.2%;当月出口环比下降1.8%,进口增长2.3%.昨日国家统计局数据显示,7月工业增加值同比仅增长9.2%.

央行数据则显示,7月新增人民币贷款5,401亿元人民币,创10个月来新低,亦明显低於此前路透6,900亿元的调查中值;当月末广义货币供应量(M2)同比增长13.9%,基本符合13.8%的路透调查中值.

贵州茅台(600519.SS)半年报显示,上半年实现净利润69.95亿元人民币,同比增42.56%.但其股价不涨反跌,终盘收低4.87%报248.21元.

沪深300指数8月合约尾盘报2,410.0点,跌0.22%,成交量为241,521手.(完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

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