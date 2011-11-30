沪综指收挫3.3% 创近四个月最大单日跌幅

人民币收跌 1月中国贸易数据部分对冲美元走强影响
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透北京11月30日电---中国股市沪综指周三收挫逾3%,创近四个月来最大单日跌幅.明天即将公布的制造业采购经理人指数(PMI)料低於预期,投资者经济放缓忧虑加深,且多重利空传闻也加重市场恐慌情绪.
市场人士预计,在无实质利好的情况下大盘短线或仍会继续惯性下探,并测试2,307一带年内低点.
沪综指.SSEC收报2,333.414点,跌78.979点,或3.27%,此前单日最大跌幅为8月8日的3.79%;今日A股成交额增至716亿元,昨日为568亿元.本月以来沪市A股累计下跌5.46%.
沪市B股今天亦重挫6.13%至229.155点,为2010年7月19日以来最低.
山西证券分析师杜亮认为,在外部市场普遍企稳的背景下,A股放量暴跌主要影响因素可能来自国内.房地产调控下可能带来的投资下降,可能拖累整体经济增速.
对於今天股市大跌的原因,数名券商分析师亦归咎於11月信贷可能远低於预期、人民币贬值预期下外资加速外逃以及国际板推出在即等市场传闻,这些因素的叠加在实体经济增速放缓下正加大投资者的失望情绪.
自9月份以来欧债危机肆虐全球金融市场,推动资金回流美元.同期人民币/美元的升值幅度明显减弱.中国官方外汇储备9月单月净下跌,减少608亿美元,为16个月来首现.此外中国10月外汇占款惊现近四年来首次下降.
明天将迎来中国11月官方和汇丰PMI数据的出炉.此前接受路透调查的多数分析师预计,中国11月官方PMI料将在荣枯分水岭线50左右徘徊,显示在出口依然下滑的背景下,诸多不确定性导致制造业发展的动力不足,对中国经济下滑的担忧情绪有所升温.
沪深300指数12月合约尾盘报2,527.0点,下跌3.1%,成交量为211,733手.(完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
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