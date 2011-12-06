沪综指连续第三日收跌

中国财政部称绩效评价结果成为安居工程专项资金分配要素
路透北京2月4日 - 中国财政部周六称，根据重新制定的中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法，绩效评价结果取代筹集公共租赁住房套数，成为专项资金分配的三要素之一。
路透北京12月6日电---中国股市沪综指周二连续第三日收跌,并创一个半月收盘新低.市场对经济基本面的疑虑不散,而近期陆续有新股发行上市,扩容压力对大盘造成拖累.不过分析师称,短线股指在前期低点2,307点附近仍有支撑.
沪综指.SSEC收报2,325.905点,跌7.324点,上一低位为10月21日的2,317.275点;今日A股成交额减至424亿元人民币,为今年10月10日以来最低,当时为398亿元.
"市场连续下跌更多还是信心不足,对中国经济的负面解读可能有些过度.另外,近期减持和新股IPO的步伐还在继续,这也挫伤投资者热情."湘财证券策略分析师徐广福表示.
不过他也指出,2,300附近支撑仍比较强,短线看市场还是有可能回到箱体的顶部,反弹依然可期.
传媒板块今日逆市上涨,并助大盘缩减跌幅.其中浙报传媒(600633.SS)收报17.08元,升4.98%.
正在进行A+H首次公开发行(IPO)的新华人寿保险股份有限公司高层周二透露,公司A股将会在下周五(16日)上市,H股会在下周四(15日)上市.东吴证券A股IPO的发行价格确定为6.5元人民币,将募集32.5亿元资金.
而根据沪深交易所安排,本周沪深两市25家公司共计91.05亿解禁股上市流通,合计解禁市值约584亿元,为近三个月来最高值.
沪深300指数12月合约尾盘报2,523.8点,跌0.55%,成交量为197,349手.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
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