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中国财经 | 2011年 12月 7日 星期三 15:53 BJT

沪综指小幅收高 A股成交额创近三年新低

路透北京12月7日电---中国股市沪综指周三终止连续三日跌势小幅收高,但消息面淡静致市场人气极为低迷,A股成交额创近三年来新低.分析师称,短期市场资金面压力仍然较大,多空双方或续在2,300点上方僵持.

沪综指.SSEC收报2,332.730点,涨6.825点,或0.29%,今日A股成交额减至396亿元人民币,此前低点为2008年12月31日的334亿元.

南京证券策略分析师温丽君称,短期股市资金面压力比较大,对流动性有一定压制;另外市场对热钱流出亦有所忌惮,预计沪综指短线将延续弱势探底格局.

"如果消息面再有不好的消息,估计马上就下探."她称.

中国央行最新公布的货币当局资产负债表数据显示,按人民币计价的外汇资产10月减少893.4亿元人民币,为外汇资产月度余额近八年来首次下降.而人民币兑美元即期汇率已连续多个交易日触及跌停,连跌之势为三年来首见.

今日金融股仍然充当护盘主力,其中中国平安(601318.SS)收报37.9元,升2.99%.

沪深300指数12月合约尾盘报2,533.4点,涨0.32%,成交量为212,131手.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进

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