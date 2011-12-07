沪综指小幅收高 A股成交额创近三年新低

路透北京12月7日电---中国股市沪综指周三终止连续三日跌势小幅收高,但消息面淡静致市场人气极为低迷,A股成交额创近三年来新低.分析师称,短期市场资金面压力仍然较大,多空双方或续在2,300点上方僵持.

沪综指.SSEC收报2,332.730点,涨6.825点,或0.29%,今日A股成交额减至396亿元人民币,此前低点为2008年12月31日的334亿元.

中国央行最新公布的货币当局资产负债表数据显示,按人民币计价的外汇资产10月减少893.4亿元人民币,为外汇资产月度余额近八年来首次下降.而人民币兑美元即期汇率已连续多个交易日触及跌停,连跌之势为三年来首见.