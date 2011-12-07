沪综指小幅收高 A股成交额创近三年新低

人民日报：对外储数字变化无须过于敏感 规模够用更值得关注
路透北京2月8日 - 针对中国1月外储规模失守三万亿美元的整数关口，人民日报周三发布热点聚焦报导称，对外储数字变化无须过于敏感，关注重点不应简单落在数字变化或所谓“整数关口”上，规模够用更值得关注。
路透北京12月7日电---中国股市沪综指周三终止连续三日跌势小幅收高,但消息面淡静致市场人气极为低迷,A股成交额创近三年来新低.分析师称,短期市场资金面压力仍然较大,多空双方或续在2,300点上方僵持.
沪综指.SSEC收报2,332.730点,涨6.825点,或0.29%,今日A股成交额减至396亿元人民币,此前低点为2008年12月31日的334亿元.
南京证券策略分析师温丽君称,短期股市资金面压力比较大,对流动性有一定压制;另外市场对热钱流出亦有所忌惮,预计沪综指短线将延续弱势探底格局.
"如果消息面再有不好的消息,估计马上就下探."她称.
中国央行最新公布的货币当局资产负债表数据显示,按人民币计价的外汇资产10月减少893.4亿元人民币,为外汇资产月度余额近八年来首次下降.而人民币兑美元即期汇率已连续多个交易日触及跌停,连跌之势为三年来首见.
今日金融股仍然充当护盘主力,其中中国平安(601318.SS)收报37.9元,升2.99%.
沪深300指数12月合约尾盘报2,533.4点,涨0.32%,成交量为212,131手.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
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