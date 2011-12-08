沪综指小幅收低 数据公布前振荡加剧

路透北京12月8日电---中国股市沪综指周四小幅收低,盘中振荡明显,一度跌破年内低点,但随後又迅速反弹大幅冲高,终盘微跌.11月中国宏观经济数据公布在即,通胀压力持续回落但其他指标继续呈下滑之势,市场对後市意见比较分歧,致振荡加剧.

沪综指.SSEC收报2,329.820点,跌2.911点,或0.12%,盘中跌破年内低点2,307.146,最低探至2,302.642,今日A股成交额较上日有所放大,但仍在491亿元人民币的低位水平.

山西证券策略分析师杜亮表示,近期未见政策面和经济面出现明显好转,即将公布的宏观数据,特别是出口可能没有什麽亮点,甚至逊於预期.

"在2,300点附近市场的心态普遍比较谨慎.短线如果缺乏消息面的支撑,股市还是会处於弱势震荡寻底过程中."他称.

中国11月居民消费价格指数(CPI),以及投资和消费等数据将於本周五公布,11月贸易数据将於本周六公布.

路透综合22家机构预测中值结果显示,中国国内通胀在11月料延续回落态势,同期消费、工业生产和投资增速预计亦继续下滑,显示前期调控累计效应对经济的抑制作用仍在持续.

沪深300指数12月合约尾盘报2,531.8点,涨0.01%,成交量为280,601手.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进

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