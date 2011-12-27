沪综指收跌1.1%至逾33个月低位

路透北京12月27日电---中国股市沪综指周二收跌1.1%至逾33个月低位,市场交投清淡,虽盘中券商和保险板块一度拉升股指上行,但因缺乏量能配合,股指终连续第二个交易日收跌,A股成交额仍徘徊於低位.

分析师认为,由於缺乏利好消息,今日走势更多还是缘于市场自身调整,而明年多家银行可能再融资超千亿元的报导加剧个股跌势,再现普跌局面,预计短线沪综指料在2,200点下方维持弱势震荡.

沪综指.SSEC收报2,166.205点,跌23.905点,前一低位为2009年3月16日的2,153.29点.A股成交额较上日的363亿元人民币略有扩大,但仍在373亿元的低位.

湘财证券策略分析师徐广福称,市场在等待政策放松或管理层出手的信号,但短期若无此类信号,市场信心难以提振,仍将维持弱势格局.

券商和保险板块今日领涨大盘,兴业证券(601377.SS)和新华保险(601336.SS)分别收升6.16%和1.35%.

中国证券报周二报导称,在经历2010年逾2,700亿元股权融资,2011年近2,900亿元债权融资後,2012年上市商业银行仍存再融资需求.业内人士计算,2012年上市银行合计股权融资规模超千亿.

沪深300指数2012年1月合约尾盘报2,321点,跌1.05%,成交量为296,287手.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进

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