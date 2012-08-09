沪综指收升 政策宽松预期再升温

德国地方政府决定向中国海航集团出售哈恩机场
德国莱茵兰-普法尔茨州在一份简短公告中表示，一个部长会议已决定出售该州所持有的哈恩机场的82.5%股权，各方现在可以准备签署合同。
路透北京8月8日电---中国股市沪综指周四连续第五个交易日收升,并再创近三周最高收位.日间公布创出新低的7月通胀数据,及逊於预期的工业等经济数据,令推出更多宽松政策的市场预期再度升温,市场人气渐旺,酿酒、医药及地产类股领涨大盘.
分析人士并认为,沪指今日已顺利补上2,154-2,162点前期缺口,短期续涨可能性较大,但仍面临2,200点前期高位的压制.
沪综指.SSEC收报2,174.102点,涨13.112点或0.61%,为7月19日所创2,184.841点以来最高收位.今日上海A股成交额增至651亿元人民币,上日为622亿元.
浙商证券分析师王伟俊表示,今天的数据虽然没有预期那麽好,但也没有那麽差.经济寻底的过程还没有结束,投资者也在试图从企业中报中寻求业绩是否触底的信息,不过目前来看业绩底在二季度出现的可能性较大.
同时观察到,从7月16日起证监会就没有再发布新股预披露,可能会停止新股上市的预期也是支撑本轮反弹的一个因素."如果真的停止新股入市,可能是郭(树清)主席上任後最大的动作了."他称.
中国7月工业同比增速续跌至逾三年新低,亦为连续第四个月维持个位数增长,同时消费增速创逾六年新低.分析人士指出,中国经济仍在下降通道中,不过三季度触底概率较大,後期仍有待加大政策宽松力度.
国家统计局稍早公布,7月CPI同比上涨1.8%,略高於路透调查中值1.7%,但为2010年1月以来最低;环比则上涨0.1%.当月PPI同比降2.9%,环比下降0.8%;路透调查中值为同比降2.5%,6月时为下降2.1%.
沪深300指数8月合约尾盘报2,418.2点,涨1.04%,成交量为384,420手.(完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
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德国莱茵兰-普法尔茨州在一份简短公告中表示，一个部长会议已决定出售该州所持有的哈恩机场的82.5%股权，各方现在可以准备签署合同。
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