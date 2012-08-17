沪综指微升 2,100点关口岌岌可危

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8776元附近
路透上海2月20日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8776元附近，较上日贬值约320点。
路透北京8月17日电---中国股市沪综指周五收盘微升,但本周录得逾两个月来最大单周跌幅.今日为股指期货交割日,多空双方胶着搏杀,大盘先抑後扬.其中,食品酿酒和医疗板块等防御性股票遭前期获利了结而普跌,但有色和银行等权重股则受买盘支撑上涨.
分析人士认为,在市场对宏观经济和业绩预期的双重悲观情绪下,下周沪综指下挫2,100点的概率仍较大.
沪综指.SSEC收报2,114.891点,小涨2.694点,或0.13%;本周累计下跌约2.5%.今日上海A股成交额391亿元人民币,与上日创下的逾七个半月新低389亿元相近.
浙商证券分析师王伟俊表示,今日食品饮料行业延续前日领跌势头,主因业绩风险期内前期获利资金了结抛售.由於该板块处於相对估值高位,预计後期仍将继续补跌.
日信证券首席策略分析师徐海洋并指出,周五期货市场带着现货市场走.预计下周将先破2,100点,有可能继续上下震荡,也不排除向下快速筑底的过程,"不过这未必悲观,将有助於大盘形成底部."
今日食品酿酒和医疗板块走势仍较弱,其中贵州茅台(600519.SS)收挫4.04%至229.62元.
沪深300指数9月合约收报2,334点,跌0.46%,成交量为303,042手.(完)
--发稿 苏丹; 审校 张喜良
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