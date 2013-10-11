沪综指收升1.7%至一个月新高

路透上海10月11日 - 中国股市沪综指周五收盘大涨1.7%，一举收复昨日失地并创近一个月高点。分析师指出，优先股场外试点的消息令优先股题材再受关注，银行券商等金融权重股大幅上涨；且美国有望化解预算僵局的消息提振亚洲市场，亦有助提升A股投资者信心。

沪综指.SSEC收报2,228.146点，涨37.217点，上一收盘高点是9月16日的2,231.40点；一周累计上涨2.46%。上证A股今日成交额为1,417亿元人民币，上日为1,362亿元。

“银行券商等金融股对大盘的影响较大，当然海外市场消息，对A股亦是一个正面因素。”华泰证券分析师周林指出。

上证银行股指数.SSEBKI收升2.44%；浦发银行(600000.SS)收盘劲扬5.71%。

他预计，下周大盘可能会保持震荡盘升趋势，题材股继续活跃。

据上海证券报周五报导，在阔别近二十年之后，中国的优先股“破冰”从场外市场起步。来自温州的浙江朗诗德健康饮水设备公司昨在浙江股权交易中心举行优先股发行路演，欲尝优先股“头啖汤”。而中国证监会正在加紧制定A股优先股发行的实施方案，有望在新股发行改革制度公布后实施。

美国众议院共和党领导人欲打破协商的僵局，周四提出没有附近条件的上调举债上限议案，虽然美国总统奥巴马未提出反对或同意，外界普遍认为美国政府预算僵局有望打破，刺激周四晚间美股以及周五亚洲股市大涨。

沪深300指数.CSI300收升1.61%，报2,468.508点；沪深300指数期货主力10月合约尾盘报2,865点，涨1.55%，成交792,459手。(完)

(发稿 林琦；审校 张喜良)

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