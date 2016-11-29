沪综指连四日收升再创近11个月新高 但获利盘压力加大

路透北京11月29日 - 中国股市沪综指周二连四日收升，再创近11个月收盘新高。分析师指出，今日大盘低开高走，资金流入食品饮料等防御性板块和金融股；但短期获利盘出清压力愈加明显，料后市震荡幅度将加大。

沪综指.SSEC收报3,282.92点，涨5.92点或0.18%；此前收盘高点为1月6日的3,361.84点。今日上海A股成交3,478亿元人民币，上日为3,002亿元。

“金融、消费板块这两天都表现不错，但大盘上行动力不明显，阻力越来越大，可能震荡在所难免。”国都证券分析师肖世俊说。

他指出，自从9月底企稳反弹以来，沪综指这波累计涨幅已达10%左右，多数板块已实现轮涨。从行情运行的时间和幅度来看，短期获利了结压力越来越明显；同时随着意大利公投、美联储加息等事件时点临近，一旦出现超预期结果，将对股市产生一定冲击。

他并称，近两周机构资金持续流入低估值、业绩稳定、分红率较高的防御性板块，同时险资举牌品种今天继续强势，昨天涨停的中国建筑(601668.SS)再度大涨约8%；而受中航黑豹和沈飞集团重组消息带动，今日军工板块也有不俗表现。此前上涨过快的周期股，短期则存在调整压力。

以农用车为主业的中航黑豹(600760.SS)周一晚刊登重组预案，拟将全部资产和负债出售，同时向实际控制人中航工业集团公司等增发股份，收购价值73.1亿元的沈飞集团，并配套股权融资至多16.68亿元。

沪深300指数.CSI300收报3,564.04点，涨0.82%；沪深300指数期货主力12月合约收报3,561.6点，涨0.84%，成交12,071手。130亿元额度的沪股通净买入10.9亿元。（完）