沪综指小幅收涨 债转股概念股表现活跃

路透北京10月13日 - 中国股市沪综指周四小幅收涨。分析师指出，今日大盘在窄幅区间延续震荡走势，债转股概念股表现活跃，近期股市摆脱人民币汇率影响走势偏强，说明3,000点下方具备支撑，但上方3,100点附近压力较大，料后市大盘仍将反复修整消化压力。

沪综指.SSEC收报3,061.35点，涨2.85点或0.09%；上证A股今日成交1,661亿元人民币，上日为1,598亿元。

“快到前期3,100点这个平台，压力还是比较大。”新时代证券策略分析师孙卫党称。

他指出，市场缺乏赚钱效应，资金参与意愿不高。近期部分有政策性利好的股票开始活跃，但债转股对相关公司利好作用有限，走势表现连续性不强。

中国新一轮债转股方案近日出炉。国务院就此发布意见称，有序开展市场化银行债权转股权，债转股所需资金利用市场化方式和渠道筹集，实施机构不限于四大资管公司，鼓励地方金融资产管理公司和银行现有符合条件的所属机构等参与。

人民币兑美元即期周四早盘一度逼近6.73元关口，与七连跌的中间价联袂刷新逾六年低点。隔夜美元指数再度上行，早盘客盘仍略偏购汇；不过市场自发性均衡也明显缓和大行维稳压力，短期汇价或仍有一定调整空间，具体则需看监管容忍度。

中国一重(601106.SS)、一拖股份(601038.SS)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,302.65点，涨0.08%；沪深300指数期货主力10月合约收盘报3,287.2点，涨0.04%，成交8,419手。130亿元额度的沪股通净卖出4.65亿元。（完）