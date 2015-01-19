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路透中文国际短讯 | 2015年 1月 19日 星期一 13:28 BJT

沪综指早盘大跌6.3% 金融股受利空影响全线重挫

中国股市沪综指周一早盘大跌6.3%，今日股指受周末利空因素影响大幅低开，券商股和保险股接近全线跌停。分析师表示，此前金融板块估值修复行情已基本到位，监管层规定对该板块调整起到推波助澜作用，同时利空消息打击了未来资金入场的积极性。路透
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