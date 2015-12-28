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路透中文国际短讯 | 2015年 12月 28日 星期一 15:52 BJT

沪综指收挫2.6% 创一个月最大单日跌幅

中国股市沪综指周一收挫2.6%，创一个月最大单日跌幅。分析师指出，A股市场近日上涨乏力，券商保险等前期领涨的蓝筹股出现回落，而前期积累不少涨幅的B股午后突然下跌，亦对市场形成不利影响，沪综指午后跌幅迅速扩大，以日低报收。今日上海A股成交3,646亿元人民币，上日成交2,720亿元。路透

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