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路透中文国际短讯 | 2015年 12月 31日 星期四 15:35 BJT

沪综指缩量收跌 临近元旦小长假市场观望气氛浓厚

中国股市沪综指周四缩量收跌。分析师指出，今日是2015年最后一个交易日，临近元旦小长假市场观望气氛浓厚，大盘震荡走低，部分资金尾盘集中套现离场令股指小幅跳水，料后市大盘仍维持在窄幅区间内震荡整理。沪综指收报3,539.18点，跌33.70点或0.94%，12月升2.72%连三月上涨，2015年累计涨9.41%，全年振幅71.95%。路透

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