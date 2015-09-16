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路透中文国际短讯 | 2015年 9月 16日 星期三 15:47 BJT

沪综指收涨4.9%创近三周最大单日涨幅 个股全线反弹

中国股市沪综指周三收涨4.9%，创近三周最大单日涨幅。分析师称，今日大盘全天窄幅震荡，尾盘因技术性反弹大涨，逾千只个股涨停，但在技术破位、成交缩量以及场外配资继续清理的背景下，反弹能否持续还需观察，预计短线大盘继续震荡筑底。上证A股今日成交2,814亿元人民币，上日为2,435亿元。路透

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