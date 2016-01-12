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路透中文国际短讯 | 2016年 1月 12日 星期二 16:00 BJT

沪综指小幅收升 3000点整数关口多空争夺激烈

中国股市沪综指周二小幅收升，多空围绕3,000点整数关口进行争夺。分析师指出，在利空因素明朗后，此前的恐慌性杀跌力度有所减弱，市场存在超跌反弹的要求，但量能不足下，沪综指5日均线料对大盘构成短期阻力。上海A股今成交2,226亿元人民币，上日全天为2,842亿元。路透

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