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路透中文国际短讯 | 2016年 1月 19日 星期二 15:30 BJT

沪综指创两个半月最大单日涨幅 建筑、地产板块领涨

中国股市沪综指周二收升3.2%，创两个半月最大单日涨幅。分析师指出，今天大盘未受经济数据疲弱影响，延续昨日反弹走势。此前市场做空力量释放充分，今日建筑、房地产等低估值板块在临近早盘收市时突然直线拉升，明显受到资金关注，大盘全日成交量有所放大，料后市有望继续震荡反弹。路透

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