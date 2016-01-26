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路透中文国际短讯 | 2016年 1月 26日 星期二 15:34 BJT

沪综指暴跌6.4%创14个月收盘低点 外围市场疲势引发抛压

中国股市沪综指周二收盘暴跌6.4%，刷新近14个月收盘低点，并创两周半来最大单日跌幅。分析师指出，隔夜外围市场和油价重挫，今天A股受外盘影响再度暴跌，盘中重现千股跌停。临近春节长假，投资者忧虑此间海外市场可能继续大跌，场内观望氛围浓厚，料短线超跌后或将反弹，而后形成震荡整理走势。上海A股今日成交2,113亿元人民币，上日为1,628亿元。路透

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