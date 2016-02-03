版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2016年 2月 3日 星期三 15:54 BJT

中国沪综指缩量收跌 节前交易意愿不强大盘低位震荡

中国股市沪综指周三缩量收跌。分析师指出，昨日公布房地产利好政策对市场情绪提振不明显，今日大盘低开后震荡整理，临近收盘时逐渐回升，盘中个股走势分化明显，中小盘个股续强，钢铁、煤炭板块则领跌市场。目前整个市场人气较低，大盘维持低位震荡状态。上海A股今日成交1,457亿元人民币，上日为1,580亿元。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐