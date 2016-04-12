版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2016年 4月 12日 星期二 15:50 BJT

沪综指缩量收低 投资者谨慎情绪再起引发获利回吐

中国股市沪综指周二缩量收跌。分析师指出，因市场谨慎情绪再起，大盘在昨日强劲反弹后显得后劲不足，一些前期强势股开始获利回吐，沪综指整日在3,000点上方维持窄幅整理，成交低迷。上证A股今日成交2,056亿元人民币，较上日的2,506亿元减近两成。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐