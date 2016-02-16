版本:
中国
中国财经 | 2016年 2月 16日 星期二 15:21 BJT

沪综指收升3.3%创三个半月最大涨幅 受金融数据超预期等提振

路透北京2月16日 - 中国股市沪综指周二放量收升3.3%，创三个半月最大单日涨幅。分析师指出，今日公布的1月金融数据大超预期，刺激A股继续展开技术性反弹。另外中国“两会”即将召开，管理层不断表态提振经济，投资者政策预期偏暖，加之海外股市近日纷纷企稳反弹，市场信心有所恢复。

沪综指.SSEC收报2,836.57点，大涨90.37点或3.29%；此前最大单日涨幅为去年11月4日的4.31%。上证A股今日成交1,980亿元人民币，上日为1,286亿元。

“今天就是前期超跌股的一个普涨，能推动大盘上涨的主要是一些权重股。”开源证券策略分析师田渭东表示。

他并认为，美联储短期加息可能性大幅下降，人民币汇率走强，消除了市场对资金大量流出的忧虑，降息降准预期正在加大；近两日周边市场和大宗商品价格的反弹，亦令投资者信心得以恢复。同时节后机构补仓意愿较为强烈，市场企稳后将有机构逐渐加仓。

中国新增人民币贷款及社融增量猴年开门红，1月双双创出单月新高。因年初本就是季节性信贷投放高峰，加之汇率贬值压力下，外币贷款融资持续大量转向本币融资，而房贷及基建投资支撑下的中长期贷款增长较为明显，料将为未来经济增加更多活力。

沪深300指数.CSI300收报3,037.04点，涨3.07%,；沪深300指数期货主力2月合约收盘报3,016.6点，涨2.83%，成交15,217手。130亿元额度的沪股通净买入5.3亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐