沪综指收升3.3%创三个半月最大涨幅 受金融数据超预期等提振

中国去年四季度就业市场向好 过剩产能行业严峻形势缓解--智联
路透上海1月19日 - 中国智联招聘周四发布去年四季度就业形势报告，得益于中国各项经济指标稳中有进的利好环境，四季度中国就业市场态势向好，能源和采掘等过剩产能行业的严峻就业形势亦有所缓解。
路透北京2月16日 - 中国股市沪综指周二放量收升3.3%，创三个半月最大单日涨幅。分析师指出，今日公布的1月金融数据大超预期，刺激A股继续展开技术性反弹。另外中国“两会”即将召开，管理层不断表态提振经济，投资者政策预期偏暖，加之海外股市近日纷纷企稳反弹，市场信心有所恢复。
沪综指.SSEC收报2,836.57点，大涨90.37点或3.29%；此前最大单日涨幅为去年11月4日的4.31%。上证A股今日成交1,980亿元人民币，上日为1,286亿元。
“今天就是前期超跌股的一个普涨，能推动大盘上涨的主要是一些权重股。”开源证券策略分析师田渭东表示。
他并认为，美联储短期加息可能性大幅下降，人民币汇率走强，消除了市场对资金大量流出的忧虑，降息降准预期正在加大；近两日周边市场和大宗商品价格的反弹，亦令投资者信心得以恢复。同时节后机构补仓意愿较为强烈，市场企稳后将有机构逐渐加仓。
中国新增人民币贷款及社融增量猴年开门红，1月双双创出单月新高。因年初本就是季节性信贷投放高峰，加之汇率贬值压力下，外币贷款融资持续大量转向本币融资，而房贷及基建投资支撑下的中长期贷款增长较为明显，料将为未来经济增加更多活力。
沪深300指数.CSI300收报3,037.04点，涨3.07%,；沪深300指数期货主力2月合约收盘报3,016.6点，涨2.83%，成交15,217手。130亿元额度的沪股通净买入5.3亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透上海1月19日 - 胡润研究院周四发布中国千万富豪品牌调查报告称，在千万富豪中不考虑移民的比例已连续三年上涨，达到有调查以来的新高；而地产重新成为高净值人群最主要的个人投资方向。