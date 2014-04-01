沪综指收升结束四连跌 PMI数据略转好刺激大盘反弹

路透北京4月1日 -中国股市沪综指周二收升，结束此前连续四日下跌。受3月官方PMI数据略转好刺激，今日个股出现普涨反弹，但成交量仍处萎缩状态。分析师认为，本月IPO或重启将对市场造成较大压力，并反弹行情形成制约。

沪综指收盘报2,047.460点，涨14.154点或0.70%，上证A股今日成交额644亿元人民币，上日为714亿元。

“好的事件的影响就是3月份官方PMI指数微微升了一点，有一定利好的效应，对大盘走势可理解为一个技术性的反弹。”信达证券策略分析师艾宜称。

他并指出，在后市整体趋弱的预期下，前期炒作的主题性板块存在价格虚高现象，未来主力资金可能更倾向于采取防御型策略，因此在配置上将更多选择有业绩支撑的蓝筹板块。

前日大跌的国资改革概念股今日继续下跌，东方明珠600832.SS收跌2.03%报11.11元。贵州茅台(600519.SS)涨5.04%收162.49元。

中国宏观经济先行指标--3月官方制造业采购经理人指数(PMI) CNPMIB=ECI为50.3，和路透调查预估中值相符，且略高于上月的50.2。

沪深300指数.CSI300收报2,163.115点，涨0.78%；沪深300指数期货主力4月合约尾盘报2,157.0点，涨0.90%，成交725,573手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。