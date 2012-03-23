沪综指收挫至一个多月新低

中国股市沪综指周五收挫逾1%至一个多月新低，当周表现为逾三个月来最差。时值业绩发布期，市场对基本面持谨慎态度，分析师预计下周初大盘可能继续面临调整，但在2,330点附近有较强劲支撑。沪综指收报2,349.539点，跌26.233点，或1.1%，上次收盘低位为2月14日的2,344.771点。路透