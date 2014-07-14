沪综指收升1% 汽车板块领涨大盘

路透北京7月14日 - 中国股市沪综指周一收升1%创逾一个月最大单日涨幅。受国家出台政策扶持新能源汽车消息影响，今日汽车板块领涨大盘。分析师指出，汽车板块全面走强带动了市场人气，同时市场对央企改革的预期较为乐观亦对投资者信心有所提振。

沪综指.SSEC收报2,066.646点，涨19.685点或0.96%；上证A股今日成交963亿元人民币，上交易日为862亿元，较上个交易日增逾一成。

“今天一个是新能源汽车板块表现比较积极，另外明天会出央企首批的改革名单，大家对央企改革的预期较乐观。”信达证券策略分析师胡佳妮称。

她并表示，财政收支增速的加快对基建板块尤其是铁路股有利好效应。另外，央企改革推进的步伐虽有所加快，但阻力仍较大，市场对蓝筹股的炒作仍需资金量的配合。

中国6月全国财政支出和收入增速较上月双双加快。6月支出同比增幅再创2012年7月以来最高，且当月重点项目预算执行进度加快。这显示财政部正在落实加快资金支付进度，发挥财政资金在稳增长中的作用。

周二有关部门将公布关于“四项改革”试点企业的第一批名单，每项改革试点分别有两家企业。未来的混合所有制改革将以“一企一策”的方式推进，但混合所有制的总方案推出还需要时间。

中国国家机关事务管理局日前下发通知要求，2014-2016年中央国家机关及纳入新能源汽车推广应用城市的政府机关及公共机构，购买的新能源汽车占当年配备更新总量的比例不低于30%，以后逐年增加。

今日汽车板块整体走势强于沪综指，一汽夏利(000927.SZ)、安凯客车(000868.SZ)、一汽轿车(000800.SZ)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报2,171.758点，涨1.11%；沪深300指数期货主力7月合约CIFN4尾盘报2,164.0点，涨1.18%，成交506,877手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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