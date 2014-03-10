沪综指收挫近3%创八个半月最大跌幅

路透上海3月10日 -中国股市沪综指周一收挫近3%，并创八个半月最大单日跌幅。分析师指出，周末公布的疲弱出口及PPI数据，令市场对于中国宏观经济的忧虑升温，外贸及有色建材等周期股出现明显回落，大盘打破上周以来的僵持局面，股指选择短期方向，大幅向下调整并失守2,000点整数关口。

沪综指.SSEC收报1,999.065点，大跌58.843点或2.86%，此前最大单日跌幅为2013年6月24日的5.3%；上证A股今日成交额948亿元人民币，上日为892亿元。

“涨不动，那就跌了，...各个板块轮涨了一遍后，现在市场没有上涨动力了。”信达证券研发中心副总经理刘景德指出，有色建材等板块领先下跌，显示大家对这些周期股近期表现缺乏信心。

中国春节因素导致年初出口大起大落，2月数据一反1月强劲表现，同比骤降近两成，进口增速则基本保持稳定；当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比亦下降2%，跌幅较1月的1.6%进一步扩大，为七个月来新低，PPI连续第24个月下降显示产能过剩大背景下，企业仍缺乏定价能力。

中国宏观经济数据的疲弱，亦影响到周边市场表现。周一，国内铜、铁矿石等多个工业品期货收盘均告跌停，香港股市恒生指数.HSI午后下跌约1.9%。

沪深300指数.CSI300收报2,097.787点，跌3.25%；沪深300指数期货主力3月合约尾盘报2,065.2点，跌3.82%，成交679,524手。（完）

(发稿 林琦；审校 张喜良)

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