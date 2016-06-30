沪综指震荡微收跌 上攻动能减弱市场暂作休整

路透北京6月30日 - 中国股市沪综指周四震荡微收跌。分析师指出，短线大盘已连三日上涨，今日暂作休整，股指全日在窄幅区间内震荡，盘面热点分化轮动较快，量能略有萎缩，传媒板块在乐视网(300104.SZ)重新走强带动下走势强劲。技术上，沪综指2,910点附近存在一定支撑，料大盘短线或将维持震荡整理态势。

沪综指.SSEC收报2,929.606点，跌1.986点或0.07%；沪综指6月全月上涨0.45%；上证A股今日成交1,872亿元人民币，上日为2,231亿元。

她并称，英国退欧后，国际市场短期暂获平静，今日亚太市场普涨，国内A股短期在难以出现明显增量资金驰援的背景下或将延续目前的震荡走势。