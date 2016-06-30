沪综指震荡微收跌 上攻动能减弱市场暂作休整

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京6月30日 - 中国股市沪综指周四震荡微收跌。分析师指出，短线大盘已连三日上涨，今日暂作休整，股指全日在窄幅区间内震荡，盘面热点分化轮动较快，量能略有萎缩，传媒板块在乐视网(300104.SZ)重新走强带动下走势强劲。技术上，沪综指2,910点附近存在一定支撑，料大盘短线或将维持震荡整理态势。
沪综指.SSEC收报2,929.606点，跌1.986点或0.07%；沪综指6月全月上涨0.45%；上证A股今日成交1,872亿元人民币，上日为2,231亿元。
“因为已经连续上涨三天，量能上还是没有显着的放大，大盘暂且歇歇脚。”山西证券策略分析师麻文宇指出。
她并称，英国退欧后，国际市场短期暂获平静，今日亚太市场普涨，国内A股短期在难以出现明显增量资金驰援的背景下或将延续目前的震荡走势。
日经指数.N225收盘微涨0.06%，盘中一度涨幅接近1.4。台湾股市周四连三日收升，跃过8,650点至一周新高。分析师指出，市场持股信心明显回升，大致收复英国退欧冲击的跌幅，后续能否再战波段新高则取决于外资动态。
乐视网涨停报收，万达院线(002739.SZ)收涨4.82%。
沪深300指数.CSI300收报3,153.92点，涨0.08%；沪深300指数期货主力7月合约收盘报3,111.2点，涨0.32%，成交9,920手。130亿元额度的沪股通持平。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。