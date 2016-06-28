沪综指连二日收升至三周新高 券商股因深港通预期领涨

中国银监会将制定新设债转股机构试点管理办法 确保债权真实出售--财新
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
路透上海6月28日 - 中国股市沪综指周二连二日收升至三周新高。分析师指出，昨日大盘拉出一根中阳线，成功抵御海外股市的冲击；今日盘中整体观望情绪仍浓，但尾盘有关深港通即将宣布的传言，令券商股快速上涨。
沪综指.SSEC收报2,912.557点，涨16.854点或0.58%；上证A股今日成交2,107亿元人民币，上日为1,895亿元。
“大盘走得有些别扭，很多个股上涨有些吃力。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出，海外股市仍未止跌，让部分投资者感觉有些心慌；大盘若要破局，明天是较为关键的时间窗口。
英国脱离欧盟公投结果仍在继续发酵。继上周五暴跌后，欧美股市周一跌势不止。泛欧STOXX Europe 600指数重挫4.1%，而美国股市三大股指录得约十个月来最大两日跌幅，道琼工业指数.DJI收跌1.5%。
今日券商股尾盘扩大涨幅并领涨大盘，其中第一创业(002797.SZ)收报涨停，东兴证券(601198.SS)亦收升3.57%。
沪深300指数.CSI300收报3,136.40点，涨0.51%；沪深300指数期货主力7月合约收盘报3,094.0点，涨0.69%，成交12,662手。130亿元额度的沪股通净买入2.66亿元。（完）
(发稿 林琦；审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透上海1月17日 - 通用汽车旗下凯迪拉克中国业务主管Andreas Schaaf周二对路透表示，凯迪拉克今年在中国销量预计可实现两位数百分比增幅。