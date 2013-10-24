沪综指收市三连跌 创近一个月新低

路透北京10月24日 - 中国股市沪综指周四连续三天收盘下跌，并创下近一个月新低。分析师指出，尽管今日公布汇丰PMI初值数据尚不错，但近期流动性偏紧及不少上市公司业绩不如预期，令近期热炒的题材股降温，大盘继续下挫，预计股指短期内将以缩量调整为主。

沪综指.SSEC收报2,164.322点，跌18.785点或0.86%，上一收盘低点为9月27日的2,160.03点。上证A股今日成交额为898亿元人民币，较上日的1,255亿元减近三成。

“市场流动性偏紧和创业板大部分公司三季度业绩偏弱，已难以支撑其前期的涨幅，造成了创业板近期的下跌，并带动了大盘整体的走低。”中银国际证券策略分析师周荣华认为。

上周四以来，央行已连续三次暂停此前逆回购投放资金的操作，以及按惯例月末资金紧张造成了近期市场的资金面比较紧张。而汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布中国制造业采购经理人指数（PMI）10月初值数据，升至50.9的七个月高位，连续三个月处于荣枯线50上方。

深圳创业板指数P今日收跌1.167%；同时北京出台新的房地产市场调控措施，亦令地产及水泥建材板块受压。

沪深300指数.CSI300收跌0.74%，报2,400.511点；沪深300指数期货主力11月合约收盘报2,405.4点，跌0.55%，成交740,692手。(完)

(发稿 张晓翀/林琦；审校 张喜良)

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