沪综指收跌逾1% 触及近三周新低

路透上海10月23日 - 中国股市沪综指周三收跌逾1%至近三周新低。分析师指出，前期涨幅较大的传媒等成长股板块，近两日持续深度调整打压市场人气；但从基本面和流动性前瞻来看，大盘或正在迎来风格转换，周期股四季度看好。

沪综指.SSEC收报2,183.107点，跌27.545点或1.25%，此前收盘低点为9月30日的2,174.66点。上证A股今日成交额为1,255亿元人民币，上日为1,343亿元。

“创业板今天跌的比较多，影响了周期股的表现。”浙商证券策略分析师戴康认为。

深圳创业板指数P今日收跌2.906%。

不过他指出，周期股当前的跌势可能并不会持续太久，相反看多的因素正在增加，这包括最新的美国非农就业人数低于预期，美国QE(量化宽松)将不会短时间内退出，有利于给A股创造稳定流动性。

另外，从水泥、煤炭及一些大宗耐用消费品的价格及销售情况来看，基本面向上的动能也在加强，创业板近期的跌势大概率在酝酿风格转换。

美国9月非农就业岗位增幅远低于预期，暗示经济失去动能，同时料会支持美国联邦储备委员会(美联储/FED)维持每月公债购买计划的决定。

沪深300指数.CSI300收跌1.12%，报2,418.491点；沪深300指数期货主力11月合约尾盘报2,419.6点，跌0.92%，成交821,082手。(完)

(发稿 徐永；审校 张喜良)

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