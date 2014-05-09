沪综指小幅收跌 数据显示经济不振拖累大盘走弱

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京5月9日 -中国股市沪综指.SSEC周五缩量收跌。今日受PPI等数据偏弱影响，大盘继续弱势震荡，个股普跌。分析师指出，当前经济不振，尤其是房地产行业逐步降温对市场影响较大，股指继续处于回落通道内。
沪综指收报2,011.241点，跌4.0326点或0.2%，本周沪综指累计跌0.75%；上证A股今日成交额574亿元人民币，上日成交金额为594亿元。
“短期市场机会较少，重建蓝筹股没有信心，成长股回调压力较大，所以指数确实还是处于一个回落的通道内。”国都证券分析师肖世俊表示。
他并表示，PPI数据低于预期，反映目前整个工业增速下行，需求疲软，对工业企业盈利压力较大，料企业利润仍将回落。
中国国家统计局周五公布，4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%，涨幅为18个月低点。工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2%，为连续第26个月负增长。分析师认为，CPI和PPI都有通缩的征兆。
肖世俊并表示，市场对优先股融资早有预期，相关消息短期影响不大。
按资产计中国第三大银行--中国农业银行(1288.HK)周四称，拟在境内发行优先股募资不超过800亿元人民币，料可提升一级资本充足率和资本充足率近0.83个百分点。
上证银行股指数.SSEBKI今日收升0.17%；农业银行(601288.SS)收升0.42%。
沪深300指数.CSI300收报2,133.911点，跌0.07%；沪深300指数期货主力5月合约尾盘报2,136.2点，跌0.05%，成交639,390手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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