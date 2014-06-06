沪综指收跌 欧央行刺激举措难解中国经济硬着陆担忧

路透上海6月6日 - 中国股市沪综指周五收市下跌。分析师指出，尽管欧洲央行昨出台刺激举措有助于强化国内宽松预期，但市场仍纠结于中国经济成长放缓或可能硬着陆等方面的担忧，早盘银行券商股一度领跌，不过下档2,000点整数关口支撑仍强，尾市大盘扳回一些跌幅。

沪综指.SSEC收报2,029.956点，跌10.922点或0.54%，全周累计下跌0.45%；上证A股今日成交额551亿元人民币，上日为563亿元。

“大盘杀不下去，2,000点有强支撑。现在市场上流动性不缺，但就是没有赚钱效应。”山西证券分析师杜亮指出，短期内大盘反弹的希望在于权重股，若有一些诱因，或会引发这些超跌股反弹。

MSCI明晟将于下周三公布MSCI新兴指数等权重调整的决定，业内人士预计，若其指数增加中国A股权重的计划得以落实，或会成为A股市场上蓝筹股行情的导火索。

欧洲央行周四推出了一系列政策举措来抗击低通胀，并提振区内经济，举措包括降息、对隔夜存款实施负利率，以及向银行提供新的长期资金。欧洲央行并承诺在必要时进一步行动。

沪深300指数.CSI300收报2,134.716点，跌0.74%；沪深300指数期货主力6月合约CIFM4尾盘报2,125.6点，跌0.93%，成交684,191手。（完）

(发稿 林琦；审校 张喜良)

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