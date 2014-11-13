沪综指震荡收跌 经济数据不佳加剧大盘调整压力

路透北京11月13日 - 中国股市沪综指周四震荡收跌。分析师指出，近日大盘在高位出现反复波动状态，各板块走势出现严重分化，经济数据不佳亦加剧大盘调整压力，但稳增长政策加码提升市场信心，后市有望维持震荡上行格局。

沪综指.SSEC收报2,485.606点，跌8.87点或0.36%；上证A股今日成交2,580亿元人民币，前一交易日成交2,153亿。

“近两日市场还是一个大幅震荡的格局，今天格局和前天类似，都是金融股在支撑股指，但中小板和创业板在大跌。”中银国际证券策略分析师周荣华称，“在沪港通即将正式成行的背景下，估值结构的重构在近两日的市场中达到了比较明显的状态。”

他指出，目前AH股估值洼地效应渐失，A股蓝筹股的估值水平趋于均衡位置，除非基本面有持续的好转，后市难有持续的估值提升。而中小板和创业板估值水平处于历史高位，与境外市场水平相比也较高，因此具有向下的压力。

中国国家统计局周四公布，10月份规模以上工业增加值同比实际增长7.7%，10月份社会消费品零售总额增长11.5%，1-10月份全国固定资产投资增长15.9%，均较前月增速下行，经济整体下行压力仍大。[nL3S0T32QM]

深市创业板指数P收跌2.23%，走势明显弱于沪综指，东华测试(300354.SZ)、博腾股份(300363.SZ)、东方网力(300367.SZ)等跌停报收；上证银行股指数.SSEBKI则收跌0.35%，走势强于大盘。

沪深300指数.CSI300收报2,579.750点，跌0.56%；沪深300指数期货主力11月合约CIFX4尾盘报2,570.6点，跌0.23%，成交996,839手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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