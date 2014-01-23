沪综指收跌 经济数据疲弱大盘震荡调整

中国钢铁行业规范企业名单首次“清淤” 40家整改29家撤销河北是重灾区（更新版）
路透北京4月24日 - 中国钢铁行业去产能的风暴仍在继续吹，工信部日前对企业规范名单首次进行动态调整并宣布，29家企业列入撤销的钢铁行业规范企业名单、40家列入整改名单。其中河北省是重灾区，有五家被列入撤销的规范企业名单，整改的则多达14家。
路透北京1月23日 -中国股市沪综指周四收跌，汇丰中国1月PMI初值跌破荣枯线促大盘震荡调整。分析师表示，今日经济数据令市场对周期性行业表现仍显担忧，且大盘前日大幅反弹后短线有调整要求，料后市仍维持震荡反弹格局。
沪综指.SSEC收报2,042.180点，跌9.569点或0.47%，上证A股今日成交额759亿元人民币，上日为839亿元。
“今天经济数据一不好，大盘就有些调整，另外昨天涨这么多了，市场有一个调整也很正常。”中银国际证券策略分析师周荣华表示。
上证金融地产行业指数.SSEFN收跌1.37%，走势弱于大盘。
对于新股走势，他认为，市场对新股的炒作在首日后将根据个股的基本面和估值水平出现分化，整体炒新仍有一定风险。
今日深市再次批量上市的8只新股出现集体大涨，全部实施第二次临时停牌，市场炒新热情延续。创业板指数P收涨2.080%，再创新高。
受产出和新订单等指数纷纷回落影响，汇丰中国1月制造业PMI初值再度跌破荣枯线，并创下六个月最低水准，预计一季度宏观经济将延续偏弱格局。
沪深300指数.CSI300收报2,231.889点，跌0.53%；沪深300指数期货主力2月合约尾盘报2,243.2点，跌0.32%，成交502,820手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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