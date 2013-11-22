沪综指小幅收跌 热点板块分化

中国央行副行长称将重点防范交叉性金融风险 丰富维护金融稳定的工具箱

路透北京4月13日 - 中国央行副行长范一飞在周四召开的2017年金融稳定工作会议上称，将重点防范跨行业、跨市场的交叉性金融风险，着力丰富和完善维护金融稳定的工具箱，强化央行的金融稳定职能。