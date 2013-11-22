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中国财经 | 2013年 11月 22日 星期五 15:15 BJT

沪综指小幅收跌 热点板块分化

路透北京11月22日 -中国股市沪综指周五小幅收跌。军工板块继续维持强势，但同属改革概念股的传媒、开发区等板块明显走弱。分析师表示，今日主力板块继续出现分化走势，而且宏观经济预期暂时转弱，大盘难脱弱势震荡格局。

沪综指.SSEC收报2,196.378点，跌9.388点或0.43%，本周累计上涨2.83%；上证A股今日成交额1,023亿元人民币，上日为1,198亿元。

“这两天回调也是改革决议出来连涨了三天后的一个震荡整理，...市场关注点逐渐回到经济基本面，包括市场流动性。”国都证券分析师肖世俊指出。

周四公布的汇丰11月制造业采购经理人指数（PMI）初值微降至50.4，自七个月高位滑落，预示今年四季度经济增长势头可能会有所减弱。

对于传媒板块的回落，他分析称，文化传媒板块前期炒作幅度已比较大，短期上涨动力不足，技术上该板块短期需要整理。

沪深300指数.CSI300收报2,397.962点，跌0.5%。沪深300指数期货主力12月合约尾盘报2,404 点，跌0.31%，成交717,011手。(完)

(发稿 张晓翀／林琦；审校 曾祥进)

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