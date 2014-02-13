沪综指收跌终结连续四日升势

路透北京2月13日 -中国股市沪综指周四小幅收跌，终结此前连续四日升势。中小盘成长股今日的跳水走势，引发场内获利回吐抛压。分析师指出，目前市场仍属修复反弹行情，不过主板与创业板对场内资金分流的跷跷板效应明显，以金融股为代表的低估值板块正逐渐获得资金青睐。

沪综指.SSEC收报2,098.401点，跌11.554点或0.55%；上证A股今日成交额1,242亿元人民币，上日为1,106亿元。

“主板驱动就是来自于业绩，低估值的估值修复，以金融股为代表，另外就是两会前主题投资的预演。”中银国际证券策略分析师周荣华表示。

他指出，即将召开的中国人大和政协两会，将会带来以政策红利为主的主题投资机会，并在市场中持续发酵，形成一定的市场热点。

他并认为，节后流动性的改善对金融板块有利，同时近期出现了金融行业开始向互联网融合的趋势，从而提升了金融股估值的空间；另外年报披露期间，金融股的业绩相对较好，也具有估值修复的动力。

上证银行股指数.SSEBKI收升1.47%，走势明显强于大盘；近两日持续大涨的中信银行(601998.SS)收涨9.51%。深圳创业板指数则收跌3.561%。

沪深300指数.CSI300收报2,279.554点，跌0.51%；沪深300指数期货主力2月合约尾盘报2,275.6点，跌0.32%，成交473,866手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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