沪综指收低并创逾两周最大单日跌幅

路透北京6月4日 - 中国股市沪综指周三收低并创逾两周最大单日跌幅。今日新华社发文指出，此前央行定向降准的政策意图属预调微调而非转向。分析师指出，官媒对货币政策的最新解读令场内人气受到打击，有色、钢铁板块领跌带动大盘下挫。

沪综指.SSEC收报2,024.834点，跌13.471点或0.66%，此前最大跌幅为5月19日的1.05%；上证A股今日成交额574亿元人民币，上日为592亿元。

“原来宽松的预期今天被浇了一盆冷水，那些跟资金关联大的板块跌幅居前也是比较正常的。”信达证券策略分析师艾宜称。

他同时表示，之前市场一致性判断是央行将全面降准，并将预调微调的定向货币政策理解为货币政策转向的标志，市场对监管层放松流动性的预期很高。

周三新华社发表署名文章称，5月30日国务院常务会议提出将加大“定向降准”措施力度，对发放“三农”、小微企业等符合结构调整需要、能够满足市场需求的实体经济贷款达到一定比例的银行业金融机构适当降低准备金率的政策意图是预调、微调，而不是货币政策的转向。

受市场流动性影响较大的有色金属及钢铁板块出现明显下跌，吉恩镍业(600432.SS)跌停报收，新钢股份(600782.SS)收跌7.17%。

沪深300指数.CSI300收报2,128.274点，跌1.01%；沪深300指数期货主力6月合约CIFM4尾盘报2,123.2点，跌0.97%，成交541,748手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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