沪综指收低1%创近三周最大单日跌幅

路透北京8月26日 - 中国股市沪综指周二收低1%创近三周最大单日跌幅，中小盘个股领跌。分析师指出，今天前期走势较强的板块出现调整，大盘技术性调整迹象较为明显。未来经济持续疲弱将对市场走势形成压制，投资者可能选择逐步离场规避风险。

沪综指.SSEC收报2,207.106点，跌22.168点或0.99%，此前最大单日跌幅为8月7日的1.34%；上证A股今日成交1,339亿元人民币，上日为1,342亿元。

“今天的调整还是市场对于短期的经济有一定的担忧，加上之前一直涨了那么久也没有一个调整，从技术面看有回踩的需求。”信达证券策略分析师艾宜表示。

西南证券首席策略分析师张刚指出，目前市场走势可能正在形成今年的头部，持续高位震荡行情预示资金有出逃迹象，近期新股申购亦将分流场内存量资金。另外中小市值股票限售股9月份将迎来解禁的高峰，估值偏高存在调整压力。

在中国证监会上周二下发6月新股重启后第三批首次公开发行（IPO）批文后，获得批文的11家企业迅速启动新股发行程序，网上网下申购日基本集中在8月底，预计将加剧月末的资金紧张局面。

深市创业板指数P收跌2.262%，走势明显弱于沪综指。珠江啤酒(002461.SZ)收跌9.97%。

沪深300指数.CSI300收报2,324.092点，跌0.80%；沪深300指数期货主力9月合约CIFU4尾盘报2,336.8点，跌0.65%，成交697,674手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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