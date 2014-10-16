沪综指冲高回落收跌 信贷数据好于预期但难提振大盘

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透北京10月16日 - 中国股市沪综指周四收跌，盘中一度冲击年内高点后明显回落，今日公布的信贷数据虽好于预期但仍难提振大盘。分析师指出，数据显示M2整体处于较低水平，整体经济形势仍显疲弱，企业盈利压力渐现，资金流入出现放缓，整体市场将进入调整格局。
沪综指.SSEC收报2,356.499点，跌17.171点或0.72%；上证A股今日成交2,036亿元人民币，上日为1,716亿元，较上一交易日增近二成。
“外盘大跌导致指数低开，这两天护盘的都是蓝筹。”中银国际证券策略分析师周荣华称，支撑此前市场反弹的流动性充裕的状态出现了弱化，叠加当前业绩和经济数据的密集披露期，基本面的疲软给市场运行增加了明显压力。
他并认为，最近货币政策出现较为明显的偏宽松格局，8月份数据出台后，政策整体出现了向偏增长方面的倾斜。但在经济数据较差背景下出台的政策只能为市场产生一个托底作用，使股市调整空间有限，很难有强刺激作用，因此大盘当下冲击2,400点关口的概率可能性较小。
他并指出，近期市场风格特征很明显转向蓝筹股，一方面由于沪港通临近，蓝筹股有一定补涨要求，另外在三季报的业绩披露期，蓝筹业绩稳定对股价有一定支撑。
今日银行股走势较好也和贷款数据较好有一定的关联，上证银行股指数.SSEBK上涨0.39%。
美国股市周三走低盘中一度跌逾3%，因持续担忧全球需求疲弱，但收盘远高于日低。标普500和Nasdaq指数盘中一度跌至去年收盘位之下。
中国央行今日公布数据显示，9月新增信贷创下逾10年来同期新高，但结合增长乏力的社会融资及低迷的表外融资来看，实体经济对信贷的需求可能并未如数据显示那般强劲。业内人士认为，中国经济一时难有明显改善，仍需要货币政策予以支持。
沪深300指数.CSI300收报2,444.395点，跌0.79%；沪深300指数期货主力11月合约CIFX4尾盘报2,446.2点，跌0.54%，成交684,506手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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