沪综指连二日收跌 外盘拖累及经济疑虑令大盘内外交困

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透北京10月17日 - 中国股市沪综指周五连续第二日收跌。分析师指出，外围市场对A股走势形成一定压制，而昨日护盘的银行股今日亦有所下跌，对指数形成新的拖累，大盘短线市场强势特征渐失，盘中一度击穿中期趋势线--30日均线2,327点。
沪综指.SSEC收报2,341.184点，跌15.315点或0.65%，日低为2,312.826点；本周该指数累计下跌1.40%，结束此前连三周涨势。上证A股今日成交1,791亿元人民币，上日为2,036亿元。
“美股港股都跌了，大盘扛不住了。”信达证券策略分析师谷永涛称，近期国外市场连续调整，投资者对国内经济亦有所担忧，都难以支撑市场中长期走强。
上证银行股指数.SSEBKI收盘下跌0.37%。
方正证券策略分析师陈敏亦认为，10月份市场环境趋于复杂，沪港通等部分市场预期即将兑现，致短期大盘上攻动能不足。
沪深300指数.CSI300收报2,441.732点，跌0.11%；沪深300指数期货主力11月合约CIFX4尾盘报2,445.6点，跌0.37%，成交847,206手。（完）
(发稿 张晓翀/林琦；审校 张喜良)
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