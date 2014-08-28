沪综指收至近三周新低 新股集中申购分流资金

路透北京8月28日 - 中国股市沪综指周四收跌至近三周新低。六只IPO新股今日集中进行网上申购，令资金分流并施压大盘。分析师指出，今日小盘股跌幅较大，但在中石油、中石化上涨拉动下股指调幅较有限，在目前缺乏进一步利好政策支持下，料后市将更多体现为结构性行情。

沪综指.SSEC收报2,195.818点，跌13.647点或0.62%，此前收盘低点为8月8日2,194.43点；上证A股今日成交1,091亿元人民币，上日为1,039亿元。

“整体政策刺激力度并未因7月份经济数据放缓而出现大幅增加的一个情况，政策低于预期是拖累市场重要的一个因素。”湘财证券策略分析师朱礼旭表示。

他指出，市场调整的速度通常先于实体经济，除非近期能有进一步利好政策出台，否则市场短期回调趋势难以改变。而IPO新股申购冻结资金短期对创业板有一定影响，个股调整幅度可能会较大。

按惯例，因银行月末考核机制，每到月底，资金面都会较平时略紧一些。而据路透统计数据显示，7月23日起的第二轮新股申购资金规模峰值达6,547亿元人民币。今日开始的第三轮新股发行共计11家。

中国国务院总理李克强周三主持常务会议称，要坚持定向调控，以解决长远问题的办法确保当前经济社会平衡发展。

深市创业板指数P收跌1.179%，走势明显弱于沪综指。中国石油(601857.SS)收涨0.25%、中国石化(600028.SS)收涨1.47%。

沪深300指数.CSI300收报2,311.278点，跌0.70%；沪深300指数期货主力9月合约CIFU4尾盘报2,327.0点，跌0.39%，成交609,668手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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