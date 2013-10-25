沪综指收跌1.5% 触及一个半月新低

中国3月外汇储备连两月回升 资本外流压力明显缓解（更新版）
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
路透北京10月25日 - 中国股市沪综指周五收跌1.5%至一个半月新低。分析师指出，月末资金面偏紧促使游资加速撤离前期热炒的成长股和概念股，对市场人气压制较明显；尽管银行股等今走势较稳，但大盘仍继续下滑，连续四天收绿。
沪综指.SSEC收报2,132.955点，跌31.367点或1.45%，上一收盘低点为9月5日的2,122.43点；当周累计下跌2.8%，创下6月28日当周以来最大周跌幅。上证A股今日成交额为994亿元人民币，上日为898亿元。
“流动性较紧张，而热点板块上的撤离较为坚定，这个对市场情绪的影响很大。”浙商证券策略分析师王伟俊指出，短期内大盘可能会继续震荡下滑。
深圳创业板指数P今日收跌2.065%。
沪深300指数.CSI300收跌1.33%，报2,368.559点；沪深300指数期货主力11月合约尾盘报2,361.2点，跌1.79%，成交791,607手。(完)
(发稿 张晓翀/林琦；审校 张喜良)
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路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
路透北京/上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五微幅收升，终止之前连六日跌势，不过日内成交趋淡，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有实需购汇，但大行也在6.90元附近坚定维稳，推动人民币最终收升。
路透北京4月7日 - 中国国家外管局周五称，中国经济仍将继续保持平稳较快增长的态势，经常帐户顺差将继续保持在合理区间，跨境资本流动继续向着均衡状态收敛，人民币汇率市场化形成机制改革稳步推进，外汇储备规模可能进一步趋于稳定。