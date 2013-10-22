版本:
中国
中国财经 | 2013年 10月 22日 星期二 15:17 BJT

沪综指收低 网络和文化传媒股暴跌

路透上海10月22日 - 中国股市沪综指周二收盘下跌。分析师指出，近期风头正劲的互联网、文化传媒等成长股板块因获利丰厚，而且持有机构心态亦不稳，获利了结意愿抬头，抛压汹涌而出，并拖累大盘，致使沪综指昨日涨幅大半被吞蚀。

沪综指.SSEC收报2,210.652点，跌18.585点或0.83%，上证A股今日成交额为1,343亿元人民币，上日为1,235亿元。

“今天并没有什么诱因，看起来就是资金在里面折腾，游资往往会情绪化操作。”华泰证券分析师周林表示。

创业板指数P周二收跌3.6%，而周一该指数受互联网、环保等板块提振，当日收升3.78%。

东兴证券策略分析师王平指出，今日市场出现热点轮换的迹象，前期被炒作的传媒股延续上周的退潮走势，相对估值较低的煤炭板块等成为新的市场热点。

沪深300指数.CSI300收跌1.03%，报2,445.891点；沪深300指数期货主力11月合约尾盘报2,444.6点，跌0.94%，成交590,497手。(完)

(发稿 林琦；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐