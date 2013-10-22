沪综指收低 网络和文化传媒股暴跌

（更正）港交所计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约--CEO
路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。
路透上海10月22日 - 中国股市沪综指周二收盘下跌。分析师指出，近期风头正劲的互联网、文化传媒等成长股板块因获利丰厚，而且持有机构心态亦不稳，获利了结意愿抬头，抛压汹涌而出，并拖累大盘，致使沪综指昨日涨幅大半被吞蚀。
沪综指.SSEC收报2,210.652点，跌18.585点或0.83%，上证A股今日成交额为1,343亿元人民币，上日为1,235亿元。
“今天并没有什么诱因，看起来就是资金在里面折腾，游资往往会情绪化操作。”华泰证券分析师周林表示。
创业板指数P周二收跌3.6%，而周一该指数受互联网、环保等板块提振，当日收升3.78%。
东兴证券策略分析师王平指出，今日市场出现热点轮换的迹象，前期被炒作的传媒股延续上周的退潮走势，相对估值较低的煤炭板块等成为新的市场热点。
沪深300指数.CSI300收跌1.03%，报2,445.891点；沪深300指数期货主力11月合约尾盘报2,444.6点，跌0.94%，成交590,497手。(完)
(发稿 林琦；审校 张喜良)
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路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。
路透北京/上海4月11日 - 人民币兑美元即期周二随中间价小幅收升，升幅远小于中间价，日内波动幅度极为有限。交易员称，中间价继续小幅过滤，监管维稳态度明显；而受离岸CNH仍偏弱影响，在岸汇价持续低于中间价，但客盘购汇并无明显上升，短期汇价料不会跌破3月初形成的底部区域。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为20.69%，高于上交易日收盘的19.52%。