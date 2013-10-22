沪综指收低 网络和文化传媒股暴跌

路透上海10月22日 - 中国股市沪综指周二收盘下跌。分析师指出，近期风头正劲的互联网、文化传媒等成长股板块因获利丰厚，而且持有机构心态亦不稳，获利了结意愿抬头，抛压汹涌而出，并拖累大盘，致使沪综指昨日涨幅大半被吞蚀。