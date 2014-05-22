沪综指冲高回落小幅收跌

路透北京5月22日 - 中国股市沪综指周四冲高回落小幅收跌。今日汇丰中国5月PMI初值出现小幅回升，制造业稍显企稳迹象，但仍难有效提振大盘。分析师指出，目前市场人气低迷，短期大盘仍将维持弱势震荡格局。

沪综指.SSEC收报2,021.285点，跌3.666点或0.18%，上证A股今日成交额594亿元人民币，上日为484亿元。

“现在还是处于震荡反弹，市场下有底，但上行压力也比较大。”中银国际证券策略分析师周荣华认为，政策支持造成大盘下跌空间较为有限，但反弹缺乏量能配合，上涨空间亦不足。

他指出，汇丰制造业PMI指标与以往同期相比显示旺季不旺，整体反映当前经济依然处于下行，但下行的态势有所缓和；经济下行的利空作用在大盘长期下行过程中已有所消化，对市场影响有限。

受产出、新订单及新出口订单指数皆返回荣枯线上方推动，中国5月汇丰制造业PMI初值大幅回升至五个月新高。制造业显现些许企稳迹象，显然和近期政府推出的微刺激举措有关。

上证地产类指数.SSEP收跌0.74%,云煤能源(600792.SS)收跌5.62%。

沪深300指数.CSI300收报2,130.868点，跌0.24%；沪深300指数期货主力6月合约CIFM4尾盘报2,115.0点，跌0.28%，成交773,964手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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