沪综指收跌 扩容传闻令大盘承压

路透上海10月15日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。自贸区可能允许外资发行股票及证监会或于本周发布IPO征求意见稿的扩容消息再起，令大盘承压。分析师指出，虽然传言真假还有待检验，但目前市场从基本面数据难寻向上空间，因此受概念板块的影响较大。

沪综指.SSEC收报2,233.412点，跌4.361点或0.19%。上证A股今日成交额为1,382亿元人民币，上日为1,512亿元。

“今天影响因素主要是扩容的相关消息，经济数据整体而言也没有比预期更好，不足以推动股市向上。”中原证券分析师张刚称。

他并认为，目前股市对前三季度的经济数据已经做了比较充分的反应，未来若无刺激利好出台，股市很有可能围绕2,200点位持续震荡。

上周四市场即有借道上海自由贸易区推出国际板的传言，不过上海证券交易所当日明确予以否认，称至今既未考虑、也未研究利用上海自贸区推出国际板。目前，国际板的推出仍无时间表。”

至于IPO(首次公开发行)何时重启，中国证监会发言人9月末曾表示，重启IPO必须与体制机制改革相结合，证监会正积极制定和准备新股发行体制改革的配套文件和技术措施。

沪深300指数.CSI300收跌0.20%，报2,467.517点；沪深300指数期货主力10月合约尾盘报2,463.8点，跌0.17%，成交542,283手。(完)

(发稿 徐永；审校 张喜良)

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