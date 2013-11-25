沪综指小幅续收跌 短线料仍维持弱势震荡

路透北京11月25日 -中国股市沪综指周一小幅续收跌。分析师表示，今日石油石化板块受青岛输油管道爆燃事件影响跌幅居前，且因本周资金面中性偏紧预期，银行地产板块呈现弱势。短期料大盘整体仍维持弱势震荡。

沪综指.SSEC收报2,186.115点，跌10.263点或0.47%。上证A股今日成交额966亿元人民币，上日为1,023亿元。

“银行和地产还要拖累大盘走势，我不认为大盘有系统性的机会，多是结构性的机会和题材概念股。”太平洋证券研究院副院长张伟明指出。