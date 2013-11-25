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中国财经 | 2013年 11月 25日 星期一 15:21 BJT

沪综指小幅续收跌 短线料仍维持弱势震荡

路透北京11月25日 -中国股市沪综指周一小幅续收跌。分析师表示，今日石油石化板块受青岛输油管道爆燃事件影响跌幅居前，且因本周资金面中性偏紧预期，银行地产板块呈现弱势。短期料大盘整体仍维持弱势震荡。

沪综指.SSEC收报2,186.115点，跌10.263点或0.47%。上证A股今日成交额966亿元人民币，上日为1,023亿元。

“银行和地产还要拖累大盘走势，我不认为大盘有系统性的机会，多是结构性的机会和题材概念股。”太平洋证券研究院副院长张伟明指出。

上证金融地产行业指数.SSEFN今日收跌0.68%。

中国石化(600028.SS)收跌3.96%。该公司青岛输油管道上周五发生爆燃事故。受此影响，石油石化板块今日走势较差。

沪深300指数.CSI300收报2,388.629点，跌0.39%。沪深300指数期货主力12月合约尾盘报2,390.2点，跌0.65%，成交719,700手。(完)

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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