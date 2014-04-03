沪综指收跌结束连续两日反弹

广汽集团牵头打造的新能源汽车园今开工 总投资逾450亿元
路透上海4月27日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司周四早晨刊登公告称，由广汽集团牵头打造的广汽智联新能源汽车产业园当天动工开建，广汽集团携产业园各落户企业的总投资额预计超450亿元人民币。
路透北京4月3日 -中国股市沪综指周四结束连续两日反弹收跌。此前领涨的地产板块全线大幅回调带动大盘走低。分析师表示，经济数据与市场预期差异程度和政策出台力度将决定短期市场走向。
沪综指收盘报2,043.702点，跌15.286点或0.74%，上证A股今日成交额794亿元人民币，上日为778亿元。
“现在市场面临纠结的地方就是政策和基本面的博弈，当然资金的松紧程度也会短期对大盘形成影响。”中银国际证券策略分析师周荣华称。
中国央行利用“长枪短炮”搭配的回笼工具组合，坚持了近期调控资金面在适当水平。本周公开市场迎千亿到期，但净回笼规模未明显缩量。
他并指出，短期引发地产等权重板块反弹的原因主要来自于政策松动后的低估值修复，但从中期来看，经济基本面仍处于下降通道中，无法支撑传统产业形成持续的上涨。
近期有关部分城市房地产调控将放松的预期逐渐升温。中国证券报周四报导，温州、杭州地方政府确实有此类想法，但目前仅限于内部讨论，尚未形成文件。
上证金融地产行业指数.SSEFN收跌0.99%，万通地产(600246.SS)收跌9.18%。
沪深300指数.CSI300收报2,165.008点，跌0.72%；沪深300指数期货主力4月合约尾盘报2,161.0点，跌0.35%，成交665,181手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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