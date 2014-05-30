（更正）沪综指窄幅震荡微收跌 观望气氛浓

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
(更正：第二段中沪指收盘数据有误)
路透北京5月30日 - 中国股市沪综指周五窄幅震荡微收跌。临近端午节小长假，市场观望气氛浓厚，惟新疆板块受消息刺激再现强势。分析师指出，市场短期有望维持弱反弹格局，但因经济能否持续回稳仍存疑，反弹空间较为有限。
沪综指.SSEC收报2,039.212点，跌1.383点或0.07%，本月大盘累计上涨0.6%；上证A股今日成交额622亿元人民币，上日为694亿元。
“经济有些企稳，大家对政策预期相对来说比较强，短时市场还是处于小反弹。”国都证券策略分析师肖世俊称。
他表示，今日新疆板块受政策驱动因素出现上涨，但走出持续性行情尚难。
周四召开的第二次新疆工作座谈会上，中国明确要从稳疆安疆的战略高度出发，以增加就业为重点，促进社会稳定。
八一钢铁(600581.SS)、新疆浩源(002700.SZ)均涨停报收。
沪深300指数.CSI300收报2,155.263点，涨0.1%；沪深300指数期货主力6月合约CIFM4尾盘报2,146.8 点，跌0.31%，成交631,771手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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