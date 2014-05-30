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中国财经 | 2014年 5月 30日 星期五 18:29 BJT

（更正）沪综指窄幅震荡微收跌 观望气氛浓

(更正：第二段中沪指收盘数据有误)

路透北京5月30日 - 中国股市沪综指周五窄幅震荡微收跌。临近端午节小长假，市场观望气氛浓厚，惟新疆板块受消息刺激再现强势。分析师指出，市场短期有望维持弱反弹格局，但因经济能否持续回稳仍存疑，反弹空间较为有限。

沪综指.SSEC收报2,039.212点，跌1.383点或0.07%，本月大盘累计上涨0.6%；上证A股今日成交额622亿元人民币，上日为694亿元。

“经济有些企稳，大家对政策预期相对来说比较强，短时市场还是处于小反弹。”国都证券策略分析师肖世俊称。

他表示，今日新疆板块受政策驱动因素出现上涨，但走出持续性行情尚难。

周四召开的第二次新疆工作座谈会上，中国明确要从稳疆安疆的战略高度出发，以增加就业为重点，促进社会稳定。

八一钢铁(600581.SS)、新疆浩源(002700.SZ)均涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报2,155.263点，涨0.1%；沪深300指数期货主力6月合约CIFM4尾盘报2,146.8 点，跌0.31%，成交631,771手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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