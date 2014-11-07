沪综指冲高回落震荡收跌 前期头部压力仍大制约大盘

路透北京11月7日 - 中国股市沪综指周五冲高回落，震荡收跌，盘中一度在金融地产等权重股带领下冲击逾两年半高点。分析师指出，经济基本面不支持大盘蓝筹股持续上涨，同时小盘成长股升幅已大，年底仍面临一定回调压力，且前期头部压力仍大制约大盘，市场处于上下两难境地。

沪综指.SSEC收报2,418.171点，跌7.693点或0.32%，本周该指数累计下跌0.08%；上证A股今日成交2,439亿元人民币，上日为1,794亿元，成交量大增三成半。

“2,444也是一个关口，前期一个高点，估计在这个关口还是想磨一磨。”国都证券策略分析师肖世俊表示，现在宏观基本面数据不乐观，但市场情绪较为乐观，各方资金加大了对股市的配置，市场风险偏好有所提升。

他并指出，央行货币政策虽然对银行流动性有一定放松，但银行对企业的贷款利率亦将下调，短期难以对银行股盈利构成完全利好。

周四晚中国央行三季度货币政策执行报告发布，央行过去两月借助MLF共投放近8,000亿流动性。不过不同于市场此前广泛预期的SLF(常备借贷便利)操作，央行两次使用的均是其最新创设的MLF(中期借贷便利)，未来央行或仍将在定向宽松中大作文章。

上证银行股指数.SSEBKI收涨0.66%，走势强于大盘。南京银行(601009.SS)收涨4.18%，兴业证券(601377.SS)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报2,502.153点，跌0.16%；沪深300指数期货主力11月合约CIFX4尾盘报2,504.6点，跌0.29%，成交1,151,206手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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