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中国财经 | 2014年 3月 26日 星期三 15:11 BJT

沪综指收跌 终止三连涨

路透北京3月26日 -中国股市沪综指周三收跌，终止此前连续三日涨势，市场对国务院扩大资本市场开放的消息反应平淡，房地产、煤炭电力等周期股走低拖累大盘。分析师指出，目前热点板块转换过快，难以对大盘形成持续性提振，大盘整体仍处于震荡调整过程中。

沪综指收盘报2,063.670点，跌3.641点或0.18%。上证A股今日成交额 803亿元人民币，上日为999亿元。

“整个经济下滑的趋势决定大盘现在还没有见底，只是短期政策利好带来下跌过程中的反弹，但是反弹不会具有持续性。”湘财证券策略分析师朱礼旭称。

他认为，目前周期性板块走强缺乏基本面支持，中小盘成长股面临IPO和注册制的冲击，因此在双重压力下大盘难以持续走强。

中国国务院周二召开常务会议称，将扩大资本市场开放，便利境内外主体跨境投融资；同时，放宽资本市场业务准入，促进互联网金融健康发展。

上证地产类指数.SSEP收跌1.36%，天房发展(600322.SS)收跌 4.04%。

沪深300指数.CSI300收报2,171.047点，跌0.16%；沪深300指数期货主力4月合约尾盘报2,154.0点，涨0.11%，成交602,030手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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