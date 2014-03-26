沪综指收跌 终止三连涨

一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04 四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透北京3月26日 -中国股市沪综指周三收跌，终止此前连续三日涨势，市场对国务院扩大资本市场开放的消息反应平淡，房地产、煤炭电力等周期股走低拖累大盘。分析师指出，目前热点板块转换过快，难以对大盘形成持续性提振，大盘整体仍处于震荡调整过程中。
沪综指收盘报2,063.670点，跌3.641点或0.18%。上证A股今日成交额 803亿元人民币，上日为999亿元。
“整个经济下滑的趋势决定大盘现在还没有见底，只是短期政策利好带来下跌过程中的反弹，但是反弹不会具有持续性。”湘财证券策略分析师朱礼旭称。
他认为，目前周期性板块走强缺乏基本面支持，中小盘成长股面临IPO和注册制的冲击，因此在双重压力下大盘难以持续走强。
中国国务院周二召开常务会议称，将扩大资本市场开放，便利境内外主体跨境投融资；同时，放宽资本市场业务准入，促进互联网金融健康发展。
上证地产类指数.SSEP收跌1.36%，天房发展(600322.SS)收跌 4.04%。
沪深300指数.CSI300收报2,171.047点，跌0.16%；沪深300指数期货主力4月合约尾盘报2,154.0点，涨0.11%，成交602,030手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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