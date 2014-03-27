沪综指续收跌 盘中震荡明显加剧

路透北京3月27日 -中国股市沪综指周四续收跌，市场分歧开始加大盘中震荡明显加剧，中小盘股受业绩影响大幅走低，而地产、银行等权重股则屡获护盘维持涨势。分析师指出，短期政策面偏暖，料经济数据进一步走弱前股指续维持震荡走势。

沪综指收盘报2,046.588点，跌17.082点或0.83%，盘中最大振幅逾30个点。上证A股今日成交额949亿元人民币，上日为803亿元。

“目前的反弹是对政策拐点的预期，政策驱动短期还在周期性股票这块，主要还是房地产相关的。”华创证券策略分析师胡国鹏称。

上证金融地产行业指数.SSEFN收涨0.44%，创业板指数P则收跌3.502%。

东兴证券首席策略分析师王凭表示，去年以来，市场资金主要流向以创业板为代表的中小盘成长股，目前已积累了大量获利盘，在业绩无法达到预期的情况下，其调整幅度可能较大。

光线传媒(300251.SZ)周三晚间公布了2013年业绩，收入同比下滑12.5%，四季度收入/净利润分别同比下滑57%/49%%，低于市场预期。

胡国鹏并称，短期央行维持资金面相对偏紧的政策信号未变，虽暂不会对市场产生实质性影响，但需密切留意央行政策信号的变化。

宽裕局面持续，中国央行公开市场顺势加力回笼，时隔两周后重启14天正回购。市场人士表示，当前经济基本面仍偏弱，加之人民币汇率波动较大、2月外汇占款增量亦明显下降等不确定因素，也都需要货币政策暂时维持温和立场。

沪深300指数.CSI300收报2,155.707点，跌0.71%；沪深300指数期货主力4月合约尾盘报2,130.8点，跌0.97%，成交869,673手。

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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